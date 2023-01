Rita Maestre, embarazada, tiene algo muy claro que decirle a García-Gallardo

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, ha respondido con toda contundencia a Juan García-Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, tras admitir que él no sabe mucho de embarazos y presentar un plan de medidas para desincentivar el aborto en la región.

La polémica escena de Gallardo tuvo lugar en una rueda de prensa, donde el político anunció que se dará la oportunidad a las mujeres que quieran abortar de escuchar el latido del feto o realizar una ecografías 4D.

En ese momento, una periodista cuestionó en qué semana se haría esa ecografía. Gallardo guardó silencio durante unos eternos segundos mientras miraba sus papales y, finalmente, admitió que no tenía ni idea sobre el asunto.

“Puesss... ese dato no lo tengo, pero estoy seguro de que... que pronto lo podemos... aclarar”. “Yo es que no sé mucho de embarazos”, reconoció.

Tras ello, Rita Maestre ha publicado un vídeo en Instagram en el que reacciona a esas palabras.

“Esto dice el vicepresidente de Castilla y León, que es de Vox. Yo no sé nada de embarazos. Pues para no saber nada de embarazos, te pasas el día diciendo lo que podemos hacer o no podemos hacer las mujeres. Y de embarazos yo algo sí sé”, ha comenzado diciendo Maestre, que está embarazada ahora mismo.

“La maternidad solo tiene sentido si es deseada. Y ya está bien de que determinados hombres pretendan seguir decidiendo sobre nuestros cuerpos. El aborto en las primeras semanas es un derecho al que todas las mujeres tienen que poder acceder sin que nadie las juzgue, sin que nadie las ponga trabas y sin que nadie las culpabilice”, ha avisado.

Y ha acabado rematando: “Ya es una decisión difícil para muchas mujeres como para que encima quieran venir a complicarla aún mas. Ya está bien de que algunos quieran llevarnos al siglo pasado y de que haya quienes quieran seguir decidiendo sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos”.