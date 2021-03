Por qué Israel o Chile ganan a España en la vacunación contra el coronavirus

POOL via REUTERS

POOL via REUTERS Una mujer recibe la vacuna de Oxford-AstraZeneca en un centro deportivo de Cwmbran, Reino Unido.

La vacunación contra el coronavirus en España va lenta. No es sólo una cuestión de percepción y de ansia, de lo que nos gustaría que pasara, que también, sino de estadística: las previsiones para estas alturas del año, con la primavera estrenada, eran mejores. No estamos llegando aún al plan fijado. Tener el 70% de la población vacunada en verano, como marca la hoja de ruta para toda la Unión Europea, nos llevaría un año y cuatro meses a este ritmo.

Las asociaciones profesionales de médicos y enfermeros aprietan, porque dicen que se pueden mejorar los protocolos de vacunación, reforzar las plantillas y optimizar la logística, mejorando los datos. Ha habido que superar, además, unos inicios titubeantes, con “jeringas que no servían, listados sin actualizar, falta de espacio o falta de refuerzos”, como detectaba el sindicato de enfermería SATSE, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid.

Los científicos del grupo de investigación de Biología Computacional y Sistemas Complejos (BIOCOMSC) de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), que elaboran informes periódicos para la Comisión Europea, alertan en su última entrega sobre la “lenta penetración” de las vacunas en los Veintisiete, en general. Y en el caso concreto de España confirman “una reducción en el ritmo de bajada de casos en España”, aunque indica que “aún no se ve estancamiento completo de bajada” y constata una incidencia del virus menor que en la mayoría de países europeos. “España en su conjunto parece seguir con retraso la curva de las comunidades con más presencia de variante B.1.1.7 (británica) que frenaron antes la bajada. En cualquier caso sigue la tendencia de estancamiento y ligera subida de Europa”, añade el documento.

Como en toda la UE

La cifra de dosis diarias en España es similar a las de nuestro entorno europeo, algo superiores en Francia (297.000 al día, con 20 millones de habitantes más que España, hasta 66), Alemania (285.000, con casi el doble de población que España, 83 millones) o Italia (243.000, sobre 60 millones de ciudadanos). España se sitúa en la 12ª posición del club comunitario, ligeramente por encima de la media.

Como repite insistente el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, el principal fallo “es una cuestión de capacidad de producción, y eso es un problema al que se enfrentan todos los países”. Falta el elemento clave, sin eso no hay ni protocolos ni estrategias ni medios.

Si se toma la lista de los 20 países que más dosis han administrado ya por cada 100 habitantes, apenas cuatro son comunitarios: Hungría es el décimo, con un 23,52% de dosis (y porque ha tenido una entrada importante de vacunas rusas, no avaladas aún por la EMA), Estonia ocupa el puesto número 15 con un 17,33%, Dinamarca el 17 con un 16,9% y cierra en el 20 Finlandia, con un 15.3%. Son cifras de Our World in Data, que elabora con la Universidad de Oxford y el Global Change Data Lab.

Ahora mismo, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Chile, Reino Unido y Bahréin, junto a EEUU, se disputan a diario los cinco primeros puestos en protección contra el coronavirus. Si la UE ha puesto 14 dosis de media por cada 100 habitantes, en Reino Unido suben a 46 y en EEUU, a 39. Tres veces más. La cifra impacienta, cuando se vienen nuevas olas. Pero el más aplastantes es el primer caso, el israelí: más del 50% de la población ha sido ya inoculada con ambas dosis de la vacuna, sobre 8,8 millones de personas.