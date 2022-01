Roberta Metsola, la mujer que sustituye a Sassoli en el Europarlamento y que aspira a quedarse

Ha muerto David Sassoli, el presidente el Parlamento Europeo. Es la primera vez que fallece en ejercicio un mandatario de las principales instituciones comunitarias y a ello se suma lo inesperado de su enfermedad y su desenlace. El impacto de su pérdida es grande en Bruselas y Estrasburgo.

La maquinaria institucional, pese a ello, no se detiene, así que ha hecho falta recurrir al reglamento interno de la Eurocámara para conocer qué pasos dar. Y lo que explica es que quien ocupe el cargo de vicepresidente primero debe ejercer como presidente hasta la elección del sucesor.

En estos momentos, es vicepresidenta primera la maltesa Roberta Metsola, del Partido Popular Europeo (PPE), perteneciente al conservador Partido Nacionalista en su país. Metsola ya era la favorita para relevar al italiano dentro del proceso de renovación de la cúpula de la Eurocámara que justo está prevista para la próxima semana, una vez que se retome el periodo de sesiones tras las vacaciones de Navidad.

Sassoli no iba a repetir mandato. Ya cuando fue nombrado, hace dos años y medio, su nombre fue una sorpresa de última hora, impulsado por la socialista española Iratxe García, presidenta del Grupo de los Socialistas y Demócratas en el Europarlamento. La prensa comunitaria sostiene que tenía intenciones de seguir, pero su nombre no era el que más apoyos cosechaba porque, entre otras cosas, que un socialdemócrata pelease por el cargo otra vez hubiera roto el acuerdo político para repartirse la presidencia cerrado entre populares y socialistas.

Una tensión que el italiano no quiso imprimir, estando como estamos en una legislatura muy complicada, tanto por la carga legislativa que trae como por las complicaciones técnicas que añade la pandemia. El pasado 15 de diciembre, el fallecido presidente de la Eurocámara escribía en su Twitter particular: “Gracias por las numerosas solicitudes, pero he decidido no volver a postularme para la Presidencia del Parlamento Europeo. El frente proeuropeo correría el riesgo de dividirse e iría en contra de mi historia, nuestras creencias, nuestras batallas. No puedo permitirlo”.