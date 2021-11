Los Ondas del “reencuentro”. Así se ha denominado a los premios, que han regresado con los premiados de 2020 y 2021 en una gala celebrada en el Teatro Coliseum presentada por Carles Francino y con los gags de Raúl Pérez.

El periodista de Atresmedia Roberto Leal ha recogido el premio Ondas a mejor presentador por su papel en Pasapalabra y no ha llegado solo, sino que lo ha hecho junto a su madre.

En el momento de recoger el galardón el periodista ha resaltado que “cuando te dan un Ondas te acuerdas de mucha gente”. “De tu pueblo, de tus amigos de toda la vida, de la universidad, de tus profesores, de todos los programas por los que has pasado, de los jefes que en su día confiaron en ti...”, ha señalado.

“Te acuerdas de la familia”, ha destacado, “aquí todo el mundo nombra a su familia y es normal, son nuestros pilares, son los que al final se comen nuestros marrones y eso no se premia, que es la soledad de, en mi caso, un padre que está mucho tiempo fuera de casa”, ha afirmado.

De esta forma, el periodista ha dedica el premio a su hermana, a sus cuñados, a sus suegros y a su mujer, a la que conoció en el comedor de Antena 3. “Te acuerdas de la gente que está y de la que no está. No es pena, pero me da, como decimos en mi tierra, me da mucho coraje, que mi padre no pueda vivir esto, que ahora va a ser dos años que se fue, y me da lástima”, ha comentado.