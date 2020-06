Cómo un tricampeón de Europa de atletismo se ha convertido en referente de la izquierda en Twitter

Por ello, suele contestar y debatir con la gente que le responde, aunque no duda en reconocer que lo que no tolera es el insulto y las faltas de respeto: “Cuando veo un insulto bloqueo y listo porque solo estoy dando mi opinión. Bloqueo a mucha gente, me encanta discutir y hablar con personas que piensan diferente a mí, aunque no lleguemos a un entendimiento pero lo que no soporto son los insultos”.

“Hay pocos deportistas de izquierda que se posicionan y que expresan libremente su opinión. No hay futbolistas que lo hagan y los que lo hacen suelen ser con la ideología de derechas. Hay deportistas de izquierdas pero no lo hacen porque pueden perder patrocinadores, eventos y pueden sufrir represalias. Yo como estoy al final de mi trayectoria tengo la libertad de manifestar mis inquietudes”, afirma este atleta.

Pero su respuesta a Reina no fue algo puntual. Acostumbra a opinar de política a diario a sus más de 18.000 seguidores, cifra que no deja de subir. Contrasta con el extendido comentario de que los deportistas, como buena parte de los famosos, no se mojan en asuntos políticos y tienden a obviarlos por un supuesto miedo a la perdida de seguidores o de contratos publicitarios .

“Habrá cometido muchos fallos, pero es que es humano. Esto de que se veía venir me hace mucha gracia. Simón ha demostrado sensatez y nunca ha tenido un mal gesto y una mala palabra. Me siento identificado con su forma de ser”, asegura con rotundidad. En Twitter también ha defendido en varias ocasiones al responsable sanitario.

Una de las figuras que más le chirría dentro del PP es la de la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo: “ Cuando la escucho me cuesta saber si es Vox o el PP . Te podría decir que me da igual, pero me preocupa porque tendría que haber gobierno y oposición que hicieran política”.

“A la derecha le diría que fuera mucho más sensata. Que mucha gente se viera representada en ella, no me gusta nada la extrema derecha que hay porque es algo que hemos dejado atrás hace muchos años. Habría que aprender mucho de la derecha de otros países donde no les importa llegar a acuerdos con la socialdemocracía para evitar el auge de la extrema derecha. Pactar con ellos es meterte en la boca del lobo, porque al final Vox se va a comer al PP si no cambia su deriva. Me duele mucho”, relata.

Sotomayor, un atleta de bandera

En la descripción del perfil de Twitter de Roberto Sotomayor, además de los éxitos deportivos cosechados, se define como “donante de médula y feminista”. Pero su descripción va más allá solo si se ve el nombre de usuario.

Junto a Roberto Sotomayor y el triángulo rojo invertido, símbolo del antifascismo, aparecen tres banderas: la de España, la LGTBI, la de la Unión Europea.

“Me ha fastidiado mucho y me reviente en exceso que se utilicen los símbolos para la política. Me parece bien que la gente clame por la libertad y se manfieste, pero no me gusta que utilicen los símbolos para sus objetivos. Parece ser que si no eres de derechas no la puedes sacar, pero nos representa a la gran mayoría y yo me siento identificado con ella.”, clama orgulloso.

Por eso, ha lucido la bandera rojigualda en sus victorias y se ha emocionado en lo más alto del podio, mientras sonaba el himno oficial de España: “Hay que explicar más que por llevar una bandera de España no significa ser facha. Confundimos términos, hay que sacarla como un orgullo de nuestra cultura, servicios públicos, de nuestro estado plurinacional. No solo por ser muy español, los toros y ser de derechas. Odio esa connotación de la bandera de España con la que no me siento muy identificado”.

“La bandera LGTBI es porque estoy muy concienciado en la lucha por sus derechos. La bandera europea es porque me considero muy europeo, aunque no creo en esta Europa pero sí en una más social y justa. Por último, el triángulo rojo se debe a que, al provenir de una familia de izquierdas, estoy muy concienciado con todo lo que pasó con la gente de izquierda en la II Guerra Mundial”, explica sobre los símbolos que le acompañan.

El éxito por encima de los 30

Cuando se superan los 30 años, las carreras de los deportistas empiezan a transcurrir inevitablemente hacia la retirada. Sin embargo, hay casos en los que a partir de esa edad han conseguido los mayores éxitos personales. Eso le pasó a Sotomayor.

En 2012, con casi 34 años, el madrileño reconoce que había perdido la motivación por el atletismo y que cada vez le costaba más clasificarse para las carreras. Entonces llegó una llamada de Fernando Marquina, el responsable del atletismo Máster en España, y le dijo que preparara los Campeonatos de Europa que se celebraron en San Sebastián.

“Al principio no me terminó de convencer la idea, pero luego fue un estímulo motivacional y gané aquel campeonato. Al año siguiente fui al mundial. Hay que entrenar mucho para ganar, pero me moló mucho el ambiente porque antes te jugabas becas, pero aquí ya no te juegas nada, como mucho la honrilla con atletas con los que has corrido hace años”, rememora.

Esa recuperación de la pasión por el atletismo le hizo cosechar éxitos internacionales como los campeonatos de Europa. Además, también tuvo tiempo para lograr su récord personal en la distancia de 1.500 metros y dejar su sello como la tercera mejor marca de España en ese rango de edad y categoría.

Sotomayor deja claro que, con mascarilla o sin mascarilla, el atletismo es un gran pasión y la izquierda su ideología. Eso lo va a seguir demostrando a diario en la red y fuera de ella.