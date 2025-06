Risto Mejide responde a Pedro Sánchez en plena rueda de prensa: no se deja nada en el tintero

Pedro Sánchez ha comparecido ante los medios de comunicación para pedir perdón por haber confiado en Santos Cerdán como secretario de organización del PSOE después de que se haya publicado un informe de la UCO.

Este informe sitúa al dirigente como el encargado de "gestionar" los "presuntos pagos" o comisiones que concedían diferentes empresas a la Trama Koldo a cambio de adjudicaciones de obras públicas.

"Quiero pedir perdón porque, hasta esta misma mañana, estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. Durante semanas y meses circulaban rumores sobre supuestas investigaciones en curso, pero no existía ningún indicio en la participación de Santos Cerdán en la denominada Trama Koldo", ha dicho el presidente del Gobierno.

Y ha añadido: "Esta mañana hemos podido conocer la integridad del informe y han aparecido esos indicios. Y son indicios muy graves. A lo largo de esta tarde, he pedido su dimisión a Santos Cerdán. El PSOE no debió confiar en él".

Unas palabras que parecen no haber convencido a Risto Mejide, que ha sido tajante en X: "No te hagas líos, Pedro. Si no dimites, no estás asumiendo nada. Tenías que elegir buenos Secretarios de Organización. Y no lo hiciste. Y tenías que supervisar para que se comportaran decentemente. Y tampoco lo supiste hacer", ha dicho Mejide.

Que ha apostillado: "Ahora, o dimites y asumes tu incompetencia para hacerlo, o te estás riendo de los ciudadanos. Todo lo demás, postureo insultante. Ni perdón ni leches. Somos mayorcitos ya para numeritos sobreactuados de contricción".