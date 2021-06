Rocío Carrasco: "Nunca me hubiese perdonado haber hecho daño a mis hijos con la verdad"

MEDIASET Rocío Carrasco en la entrevista de su último programa de la docuserie.

Dispuesta a poner el punto y final a su docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva ha llegado Rocío Carrasco la noche de este miércoles al plató de Mediaset.

A lo largo de los 13 episodios—12 más el 0— del documental, que se han extendido desde el 21 de marzo hasta el 2 de junio, la hija de La más grande ha ido desgranando su terrible historia, que partió de un intento de suicidio y concluyó con las valientes palabras de una madre separada de sus hijos que a partir de ahora, según la protagonista, no será la misma.

Carrasco ha llegado a los estudios de Telecinco directa desde Chipiona, el lugar en el que descansa su madre y donde hacia mucho tiempo que no había vuelto. Allí estuvo grabando, se reencontró con algunos familiares y la rindió su particular homenaje cuando se cumplen 15 años de su fallecimiento.

Rocío Carrasco ( Rociito ) en estos Instantes está grabando en Chipiona en la Playa de Regla Chipiona junto al Convento de Regla. pic.twitter.com/Z30xCPJwqG — Album Chipiona (@AlbumGasp) June 1, 2021

El arranque del programa ha estado a la altura de la ocasión. El representante de Suiza en el último festival de Eurovisión, Gjon’s Tears, se ha encargado de poner la banda sonora con la canción con la que representó a su país en el concurso, Tout l’Universe, y que ha sonado desde el episodio 0 como cabecera del especial de Rocío Carrasco.

Mientras que en el plató la esperaban Carlota Corredera, maestra de ceremonias, y los colaboradores Ana Bernal Triviño, Paloma García Pelayo, Montse Suárez, Kiko Hernández y Pilar Rahola, la protagonista llegaba en coche hasta la puerta del estudio.

Ha sido Blas Cantó, de nuevo, el encargado de recibir a Carrasco, interpretando la famosísima canción de Rocío Jurado Como una ola.

Igual que ocurrió la primera vez que la protagonista se sentó en el plató, el pasado 21 de abril, a mitad de la emisión de la docuserie, ha entrado emocionada por el recibimiento. Pero sí, esta vez sonreía, y se confesaba agradecida y “orgullosa de la gente con la que me ha tocado trabajar”.

La noche se planteó larga, la conversación con Carlota Corredera y el resto de colaboradores prometía ser intensa. Aquí algunos de los momentos más destacados de la entrevista.

Irene Montero, Adriana Lastra, Mercedes Milá...

“Estoy esperanzada en que la justicia me acompañe y que vaya conmigo de la mano. Y que este esfuerzo que he hecho y hemos hecho muchos sirva para algo”, ha comenzado segura su intervención. “Me siento escuchada, me siento creída. y para mí eso es el principio de algo importante: una mueva vida, sin miedo”.

Respecto a lo que ha podido suponer su testimonio para sus hijos, lo más comentado y analizado, la protagonista se mostraba más dudosa: “Me hubiese gustado dejarles otro legado. A partir de ahora, que ellos valoren y tomes las decisiones que consideren oportunas. Pero que las tomen sabiendo la verdad”. Al tiempo ha reconocido que quizá se equivocó sobreprotegiendo a sus hijos. “Pero tengo sentimientos encontrados porque nunca me hubiese perdonado haberles hecho daño con la verdad”, ha añadido.

Minutos después, Carrasco no ha podido evitar emocionarse al escuchar a muchas caras conocidas del mundo de la política o del cine, mostrarle su apoyo y su agradecimiento, desde Irene Montero, Ministra de Igualdad, hasta Adriana Lastra, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, pasando por Carme Chaparro, Itziar Castro, Melanie Olivares, Mercedes Milá o Lara Dibildos.

Pero sin duda, el testimonio más conmovedor ha sido escuchar a una compañera de colegio de Rocío Carrasco, Marieta, víctima de malos tratos también, contar cómo ha conseguido identificarse con lo que Rocío contaba y cómo ha sentido el apoyo de mucha gente a partir de ello.

El reencuentro con Lydia Lozano

UATGTRES Lydia Lozano, María Patiño y Terelu Campos.

Durante los últimos veinte años, unas de las voces que más cargó contra Rocío Carrasco fue la periodista Lydia Lozano, que ha aceptado la invitación de ser la sexta colaboradora en plató. Antes de ocupar su silla, se ha sentado frente a la protagonista para aclarar algunas cuestiones.

“Yo no sabía que era una mujer manipulable. Me lo creí todo”, ha confesado la colaboradora de Sálvame.

“Yo no entendía que una persona que había estado conmigo, que ha estado en mi casa, que me había visto crecer, que me conocía, por qué esa inquina, por qué ese hacer daño sin preguntar”, ha reconocido sincera la hija de La chipionera, aclarando que hubo un tiempo en el que la periodista fue una persona de confianza de la familia.

“Yo no te creí”, ha reconocido Lozano después de mantener una conversación con Carrasco hace unos años durante una fiesta. “Ahora sí te creo. ¿Pero por qué nunca me quitaste la venda de los ojos?”, le ha preguntado a Rocío Carrasco. “Yo lo intenté, pero tú misma has reconocido que no me creíste”, ha respondido rotunda.