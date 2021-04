Rocío Flores muestra su cariño por Olga Moreno antes de la emisión del documental de su madre

Rocío Carrasco ha vuelto a dejar atónita a media España con su testimonio en el nuevo capítulo de Contar la verdad para seguir viva, que en vez del domingo se ha emitido este miércoles.

En este último episodio de la docuserie que emite Telecinco, la hija de Rocío Jurado ha abordado la muerte de su padre, el boxeador Pedro Carrasco, y la relación con su hija, Rocío Flores, en sus primeros años de vida. La primera parte, además, concluye con el relato de dos episodios: los terrores nocturnos de su hija y el brazo roto de su hijo David.

“Después de volver del fin de semana, día sí y día no, yo me acostaba, los niños se dormían y, de repente, la niña salía al pasillo y empezaba a llamarme: ’Mamá, ¿dónde estás?”, explicaba emocionada mientras retorcía los papeles que tenía en la mano. Ese miedo a no saber dónde estaba su madre y a que apagase la luz despertó la desconfianza de Rocío Flores. “Es que papá dice que cuando nos dormimos, Fidel y tú os marcháis y nos dejáis solos”, le contaba la niña. Ella salió de la habitación llorando como nunca por la crueldad de esas palabras.

Carrasco ha resaltado con rabia que su hija “empezó a estar aleccionada desde muy pequeña para que llevara información, y luego usarla, manipularla, tergiversarla o hacer lo que le diera la gana”.

Este martes, Rocío Flores, ahora de 24 años, ha mostrado su cariño hacia Olga Moreno, mujer de su padre, Antonio David Flores. Mientras, mantiene su silencio hacia su madre y los hechos relatados en el documental, aunque, según adelanta la revista Lecturas, Flores acudirá a los platós para hablar del programa cuando este finalice.