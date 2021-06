13 cosas que no sabías de Rocío Jurado

AFP via AFP via Getty Images

9. Entró “por la puerta grande” a su boda. No fue con un torero —que llegaría años más tarde— sino con un boxeador, Pedro Carrasco, pero Rocío Jurado no pudo acceder a la iglesia de la Virgen de Regla por la cantidad de gente congregada, por lo que tuvo que entrar a hombros.

10. Cantó para Ronald Reagan. El éxito de La más grande no solo se extendía por España. En 1985, la chipionera llegó a cantar delante del presidente de los EEUU, incluso guarda una curiosa anécdota con él. Cuando este le preguntó si vivía en España o en Miami, la cantante respondió: “En España, but this is my second country, mister presidente”. Dos años después volvería a la Casa Blanca para cantarle a George Bush.