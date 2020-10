'Rol & rol': verse en otras para vernos a nosotras

Hace unos días, en la presentación de su última película, Gutiérrez hacía referencia al momento en que fundaron CIMA como un hito para denunciar desigualdad de las mujeres en la industria de cinematográfica y televisiva. Lo hacía en el Círculo de Bellas Artes de Madrid antes de la proyección del documental Rol & rol, en el que a través de un relato personal y la historia de su madre y su hija, Gutiérrez aborda cómo los roles de otras mujeres pueden ayudarnos a construir una sociedad más igualitaria con modelos de mujeres a seguir. Los medios de comunicación de masas, la publicidad, pero también las artes visuales o la política nos han transmitido unos modelos de poder masculinizados y patriarcales, donde ellas no sólo no estaban sino que cuando alguna conseguía llegar, se tiene que enfrentar a insultos machistas, acoso y un gran número de violencias.

Partiendo de una anécdota, Gutiérrez pone en valor algo que es fundamental: si nos vemos reflejadas en otras semejantes, podemos imaginar que nosotras también podemos llegar. Nos lo cuenta con el rodaje de su película Retorno a Hansala (2008): cuando las mujeres de la aldea, analfabetas y cumpliendo el rol patriarcal establecido por su sociedad, vieron que el equipo de rodaje eran casi todas mujeres, su modo de verse a sí mismas cambió. Al finalizar el rodaje se marchan, y las mujeres de Hansala acuden al Consejo de Ancianos de la aldea para exigir estar presentes en él y tomar decisiones sobre la comunidad como el resto de los miembros. A partir de esta historia, la película recorre momentos históricos tan relevantes como las distintas olas del feminismo o Mayo del 68 y mujeres que formarían parte de él para ser luego políticas relevantes en su país, como Nouzha Skalli, que fue ministra de Solidaridad, Mujeres, Familia y Desarrollo Social en Marruecos; Skalli cuenta que ella quería dedicarse a políticas de izquierda de manera amplia y no a cuestiones de mujeres para no ser encasillada; la respuesta que recibió es que si ella no lo hacía, nadie lo haría. Mujeres de ámbitos como el periodismo, las artes, la política, el cine… son parte del elenco de estos modelos que Gutiérrez propone, roles a seguir con una conciencia feminista muy clara: Yolanda Domínguez, Iciar Bollaín, Nerea Pérez de las Heras, Asmâa Morine Azzouzi, Cristina Aranda, Anna Serner, Charo Izquierdo, María Teresa Fernández de la Vega…