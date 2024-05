La showrunner de 'Reina Roja' zanja la polémica y revela cómo fue trabajar con Hovik Keuchkerian

Hace unos días se desató una inusitada polémica en redes sociales entre el actor Hovik Keuchkerian y algunos guionistas por sus palabras sobre cómo suele afrontar un papel en base al guion.

Keuchkerian afirmó en una charla de Serializados que "en un guion hay un papel, no hay un personaje": "Tú me das a mí un guion para arrancar y lo primero que hago es quitar todas las acotaciones porque me condiciona".

"El guion que está leyendo el 6 de junio no es el mismo guion en el que está trabajando el 26 de junio. Y definitivamente no es el mismo guion que está trabajando cuando ha pasado el ecuador del rodaje. Por tanto, no. El personaje no está, el personaje se construye", dijo también.

Ahora, la showrunner de Reina Roja, Amaya Muruzabal, serie de la que hablaban en el coloquio, ha escrito un post en Linkedin hablando de cómo es trabajar con Hovik, uno de los actores del momento por su papel en la serie basada en los libros de Juan Gómez Jurado, por dar vida a Bogotá en La Casa de Papel y por interpretar a Andreas en Un amor, película de Isabel Coixet basada en el libro de Sara Mesa.

"Mi experiencia particular con el Sr. Hovik Keuchkerian es que es uno de los actores más trabajadores y respetuosos con la letra del guion que he conocido. Tiene especial aversión a las acotaciones -que no al resto de elementos del guion- porque le gusta trabajar la intención que la acotación indica mano a mano con dirección y, sorprendentemente, también con el departamento de guion", ha explicado.

Ha añadido que Hovik trabaja desde "la búsqueda de la verdad, la rabia y el humor recalcitrante". Ha explicado que cuando empezó el rodaje se sentó con él en un bar, sacaron los guiones y los leyeron "de una".

"Fue un proceso maravilloso que atesoraré toda mi vida. Llegamos juntos a las decisiones de cambio, que fueron finalmente pocas, desde luego no drásticas, y -creo- acertadísimas, y con ellas Hovik salió hacia el trabajo con otra de las principales instancias creativas de la serie: dirección", ha acotado Muruzabal.

Y ha finalizado diciendo: "Yo me guardo el privilegio y aprendizaje de esa tarde de luz y calidez en que uno de los actores más relevantes de España me mostró cuánto amaba las líneas que Salvador Perpiñá y yo habíamos escrito. Y en la que, por cierto, me invitó a comer".