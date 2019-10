Todos estos famosos le han puesto nombres de ciudades a sus hijos

Los famosos no suelen tirar de discrección y del clásico santoral a la hora de bautizar a sus hijos. Pero lo que sí parece que es toda una tendencia es mirar el mapamundi y elegir una ciudad, un país e incluso un barrio para ponerle el nombre al pequeño de la casa. Y no, no hablamos de Nairobi o Tokio de La Casa de Papel (Netflix).