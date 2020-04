Moncloa estrena preguntas en directo de los medios... pero la tecnología juega una mala pasada

El Gobierno ha estrenado este lunes un nuevo formato de rueda de prensa en La Moncloa con preguntas telemáticas en directo con periodistas, tras la presión de los informadores durante días para poder intervenir más allá de un grupo de Whatsapp.

Y el primer momento ha sido al mediodía este lunes durante la comparecencia de los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

En este nuevo sistema les ha tocado ser los primeros en hacerlo así a los periodistas de 13 TV, Diario Médico, 20 minutos, Con Salud, A Punt Media, Información TV Alicante, Diari Ara, Grupo Joly, ACN y La Stampa.

Nuevo método para poder preguntar al Gobierno... pero la tecnología ha jugado algunas pasadas, que ha provocado algunos nervios entre los participantes y alguna cara larga del ministro Ábalos.

Ha dado ya problemas desde la primera pregunta. Se ha pedido que interviniera la periodista de 13 TV, cuyo sonido no se escuchaba. Mientras los ministros esperaban y no se oía nada, el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, explicaba que era un nuevo sistema y decía que podían estar ‘muteados’. En ese minuto se escuchaban ruidos de fondo y hasta algún técnico diciendo “desmutéate” (es decir, poner sonido a los ordenadores).

Otro de los ‘momentazos’ que se ha vivido ha sido cuando se ha colado mientras preguntaba Redacción Médica un sonido de un hombre diciendo “un poco de consideración, no tengo la culpa de que usted no tenga estudios y se haya tenido que meter a policía”. No se sabe la procedencia de esa voz.

Se han tenido que saltar algunos turnos porque no se escuchaba a los periodistas. En otros casos, se ha quedado congelada la imagen mientras se preguntaba, como ha sido el caso de Juan Manuel Marques Perales, desde Sevilla para el Grupo Joy.

La periodista de Información TV Alicante ha conseguido entrar al final en el segundo intento y la informadora del diario Ara lo ha intentado tres veces y no lo ha logrado.

Moncloa estrenaba sistema... y no ha podido ser algo más caótico.