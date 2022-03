Rufián echa en cara a Puigdemont sus relaciones con Rusia y provoca el enfado de sus socios de Junts

El diario The New York Times publicó el pasado mes de septiembre un reportaje que señalaba que el jefe de la oficina del expresident Puigdemont, Josep Lluís Alay, exploró el apoyo de Rusia al “procés” y se reunió en Moscú con funcionarios rusos, exagentes de inteligencia y el nieto de un espía de la KGB. En los últimos días han aparecido informaciones de El Confidencial y El Periódico que insisten en detallar los viajes de Alay a Moscú para entrevistarse con personas cercanas al Kremlin.

A diferencia de otras ocasiones, esta vez Rufián no ha esquivado el choque: “Saben que yo intento no hablar casi nunca o nunca de Junts, o de ese espacio de la antigua Convergència, pero con la que está cayendo lo voy a hacer”, ha dicho, antes de lanzar su diatriba. “Creo que son señoritos que se paseaban por Europa reuniéndose con la gente equivocada, porque así durante un rato se creían que eran James Bond. No nos representan. Y me estoy conteniendo, porque es de una frivolidad terrible”, ha denunciado.