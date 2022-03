Rufián sube a la tribuna, suelta una frase sobre Putin y tardan nueve segundos en interrumpirle

Tras ello, Gabriel Rufián ha ido explicando lo que él consideraba sus cuatro verdades. La primera, ha dicho, “es que hay que acabar con todos los tiranos del mundo” y ha añadido que “Putin no es la URSS , no es un bolchevique, es un zar”.

El líder de ERC en el Congreso ha querido también señalar que “la OTAN no es el séptimo de caballería. Lo siento, no lo es” y como tercera “verdad” ha explicado que la OTAN es “el delegado comercial armamentístico de Estados Unidos en Europa, hace 80 años que defiende los intereses de EEUU en Europa”. Rufián ha añadido que aunque “Putin sea un sátrapa no convierte a la OTAN es un ejercicio de liberación”.