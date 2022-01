Sale el nombre de Pedro Almódovar y Andrés Pajares deja una frase tan llamativa como breve

Andrés Pajares vuelve a estar de moda. Atresmedia ha estrenado un documental llamado Pajares y cía en el que aborda la vida y obra de uno de los cómicos más conocidos de España.

Sobre su vida y obra ha charlado también Pajares con Fran Rivera en la sección que el torero tiene en Espejo Público, el programa matinal de Susanna Griso en Antena 3.

Rivera ha hecho un repaso por la trayectoria del cómico: de su primer sueldo de 25 pesetas, a su Goya por Ay, Carmela a sus películas del destape con Fernando Esteso.

Ha comentado que, aunque suene llamativo, solo compartieron pantalla en 9 películas: “El rodaje era un placer. Una terapia. Desde que entrábamos a maquillaje hasta que salíamos. Además íbamos rapidito porque como nos salía bien... hacíamos las películas de cuatro semanas y entonces nos decían id despacio porque faltan dos horas, estáis acabando y la próxima nos van a pedir tres semanas en vez de cuatro”.

El ganador de un premio Goya por Ay, Carmela se ha sincerado a la hora de hablar de este periodo del cine español: “El humor es el humor, si no tiene gracia la gente no se ríe. A veces nos han acusado de ‘oh, esta gente con el destape’. ¿Qué culpa tengo yo de que me pillara esa época?”.

“Mujeres desnudas ha habido en todas las épocas porque Almodóvar fíjate...”, ha apostillado Fran Rivera. “Paso palabra... por algo será”, ha dicho de forma escueta Pajares después de escuchar el nombre del director manchego.

Ha añadido Pajares que tanto antes como ahora los desnudos se critican si se hacen en una comedia y se aplauden si se usan en “algo serio”: “El desnudo y no solamente eso. La forma de hacer el amor, dos mujeres, dos hombres, no pasa nada”.

Navegando por la hemeroteca se puede ver que lo de Pajares con Almodóvar viene de lejos. En una entrevista en Viva la Vida (Telecinco) en 2019 afirmó que el director manchego es “un maleducado”.

En otra entrevista en El Mundo, el cómico sí explicó que su malestar con Pedro Almodóvar le viene por Tacones Lejanos. Pajares se reunió con el cineasta para salir en la cinta pero todo se rompió porque pidió “más de lo que me habían pagado en Ay Carmela”.

Según Pajares, Almodóvar le remitió a “Esther, su mano derecha en la productora” y ya no volvió a saber nada más de aquello: “Salí de aquel despacho esperando la respuesta pero jamás me dijeron nada. Ni una llamada, no de ellos, de alguien. Nunca más se supo”. Finalmente, ese papel lo hizo Miguel Bosé.