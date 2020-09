Cuentan que las orcas se están volviendo curiosas y juguetonas en nuestras aguas del norte. Y que provocan pequeños accidentes en las embarcaciones. Yo no me fiaría mucho, quizás los aventurados navegantes no vieron en su día Orca, la ballena asesina, la producción de Dino de Laurentiis con música de Morricone, que nos hablaba de los peligros de inmiscuirse en terreno, aguas en este caso, de carácter ajeno. Porque, digo yo, que quizá los que somos forasteros en la zona somos nosotros, y no los pobres cetáceos, que bastante tienen con sufrir los estragos del cambio climático.

Siempre que escucho problemas con cetáceos me viene a la mente las imágenes de un espectáculo en el madrileño parque de El Retiro, que vi de muy pequeño: Salvad a las ballenas, escrito por Luis Matilla y dirigido por Juan Margallo. En aquellos permeables años infantiles, veo espectáculos que me marcan, como El rey ciervo de Carlo Gozzi, de la compañía El Pícaro Teatro, o especialmente La fiesta de los dragones, también en El Retiro, con un joven Nancho Novo haciendo de caballero negro malote. Unos espectáculos a los que a los niños de los pueblos de la periferia de Madrid nos llevaban en autobuses, en forma de experiencias colectivas inolvidables, ya fuese en periodo escolar o en verano, como en invierno nos llevaban a Juvenalia, a la primigenia sede de Ifema. El caso es que La fiesta de los dragones fue el segundo espectáculo de Matilla/Margallo, absolutamente dinámico, educativo y participativo, que veía en El Retiro. El verano anterior tocó Salvad a las ballenas, flipante para un niño, con un cetáceo hecho de fibra de vidrio montado sobre un patín acuático dentro del estanque del palacio de cristal. El mensaje era claro: salvad a las ballenas. Es decir, preservar los cetáceos como símbolo de protección de las especies en peligro de extinción, y de protección a la naturaleza en general.