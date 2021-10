Salvador Sunyer cuenta por qué no deberías perderte la 30 edición de Temporada Alta

Localmente aporta la programación de una gran ciudad a una pequeña ciudad. Tenemos programados más de cien espectáculos de quince países diferentes, algo que solo se puede ver en algunas grandes ciudades del mundo, y no en todas.

Además, está todo lo que tiene que ver con el flamenco contemporáneo, como Mellizo doble de Israel Galván y El niño de Elche o Inicio (Uno) de Rocío Molina. Este tipo de espectáculo es el que más atrae a los programadores internacionales. El mejor flamenco y el más innovador o lo conoces en nuestro país o no tienes otra oportunidad de conocerlo.

Dicho lo anterior, creo que todas las artes hablan de lo que nos está pasando y, por tanto, ofrecen una mirada sobre temas como la ecología, la economía, la actualidad. Pienso que las artes, incluidas las escénicas, no cambian el mundo, pero sí la mirada del espectador sobre ese mundo.

“En las artes no debería haber censura ni autocensura”

El riesgo de los festivales es hacer o mostrar lo que es políticamente correcto. En las artes no debería haber censura ni, lo que es peor, autocensura. Todo el mundo debería poder decir lo que piensa, y luego, el ciudadano elegirá, que la gente no es tonta.

Entre los 106 espectáculos programados hay desde obras para niños de tres meses o comedias, sin más, hasta obras muy especulativas. Por eso pensamos que sería bueno dar pistas a los espectadores para que no se pierda en esta biblioteca de Babel que ofrecemos.

Aunque, también pensamos que siempre hay que ofrecer un poco más. Facilitar a través de los itinerarios, con la idea que he comentado, otra vuelta de tuerca a cada espectador que le permita descubrir nuevas miradas.

Sí, pienso que sí. El año pasado se usó para exhibir espectáculos porque los teatros estaban cerrados. Este año, con los teatros abiertos, ya no es necesario cubrir esta función.

Sin embargo, el teatro a distancia, como lo hemos llamado en el festival, sirve para ver espectáculos que ya no se pueden ver en escena porque no se exhiben. Y sirven para todos esos formatos que son difíciles de encuadrar. Que se encuentran en el límite entre géneros. Formatos cuyo desarrollo se ha acelerado con la pandemia. Creo que es por ahí por donde va a crecer esta parte de la programación.

Temporada Alta es un festival muy abierto. No solo programa teatro, también programa circo y danza. Incluye conciertos y la proyección de cine. ¿Cuál es la necesidad de tener una programación tan amplia? ¿Qué deben tener esos otros espectáculos para que los programéis?

Cuando comenzó Temporada Alta hace 30 años, los géneros eran bastante estancos. Excepto los musicales, que siempre han mezclado teatro y música. Con el paso de los años los géneros se han ido hibridando, por eso ya no hay festivales que programen un solo tipo de género.

En nuestro caso concreto programamos otros géneros siempre que tengan un alto componente escénico. El mejor ejemplo de este año es el concierto de Silvia Pérez Cruz, que es una mezcla entre un concierto y un espectáculo musical, hecho en colaboración con Pablo Messiez. O como en Entre chien et loup de Jatahy, que es una versión escénica de Dogville de Lars von Trier, una mezcla entre teatro y cine. Por cierto, esta película también se proyecta durante el festival.

Sin e mbargo, no hay teatro musical u ópera en la programación.

No, no hay musicales al uso. Es cierto que tenemos programado Parné, un pequeño musical encuadrado en el mundo de la copla. Pero nuestro trabajo no es programar grandes óperas ni musicales. Tampoco tenemos el presupuesto para hacerlo.