Eduardo Parra via Getty Images

Eduardo Parra via Getty Images

Sandra Barneda ha vuelto estos días a la televisión para sustituir a Emma García en Viva la vida (Telecinco) durante el verano. Con este buen momento profesional, Barneda ha echado la vista atrás y ha compartido un emotivo mensaje sobre una pérdida que sufrió hace unos meses: su gato James.

“Hoy me desperté con el valor de recordarte. Estuviste a mi lado quince años y me diste todo el calor que me faltó, la compañía infinita y ese amor eterno que se te queda grabado en lo más profundo”, empieza diciendo en su publicación de Instagram en la que aparece abrazando a su mascota.