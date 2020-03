Sanidad confirma un millar de positivos por coronavirus y pone el foco en Madrid y País Vasco

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha puesto el foco de atención del coronavirus en España, que ha dejado ya 999 positivos y al menos 25 fallecidos, en dos puntos básicos: País Vasco (149 casos) y Comunidad de Madrid (469).

No obstante, Simón ha matizado que los problemas en ambas comunidades son muy diferentes: así, mientras en el País Vasco el foco es muy concreto, cerca de Haro (La Rioja), en Madrid no se sabe si todos los casos de transmisión son en grupos concretos: “Tenemos un incremento de más de 200 con respecto a ayer”, ha explicado Simón, quien ha resaltado que este mediodía mantendrá una reunión con la Comunidad de Madrid para “discutir la situación real y, en función de eso, adoptar las medidas más adecuadas y no dejarnos llevar por la percepción de zonas concretas”.