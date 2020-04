Sanz, Posteguillo, Merino, Lindo, Atxaga, Arriaga y Abad dan claves de sus últimos libros en diálogos virtuales

Para mí era importante que el lector lo leyera y entendiera, saber expresarlo yo y que lo iban a leer mis hermanos, quería que reconocieran. La verdad no está en que cuentes de manera prolija o exhaustiva los hechos, la verdad es algo más profundo. Hay una pasajes que he narrado muy literarios, pero quería que sonaran a verdad».

«Escribí capítulos de emociones, capítulos de momentos en los que verbalizamos nuestra vida. Los personajes pueden verbalizar la vida y entender el instante de la vida. Me interesa por que vengo del mundo de la poesía y sublimar las emociones construye nuestro relato existencial. Me interesa la bondad y fraternidad en la desdicha. Cómo la fraternidad es una forma de comunicarnos en el mundo. El amor es muy intenso, es un espacio necesario, pero tiene sus matices y sus espacios en la bondad y la responsabilidad».

«Empecé como novelista mucho antes de hacer cualquier película. Traigo un espíritu de novelista que traté de imbuir en el cine. Cuando escribí Amores perros pensé en tratar de hacer una estructura en cine como El ruido y la furia, de Faulkner. En cambio, sí he llevado estructuras novelísticas al cine, pero no a la inversa. No estoy influenciado por el cine mientras escribo un libro, y mucho menos pienso que lo que escribo se va a adaptar al cine. Cuando escribo una novela la escribo lo más literaria posible y lo más novela posible.

Vídeo del Diaólog virtual con Santiago Posteguillo, Marta Sanz y Bernardo Atxaga presentado por Winston Manrique /cortesía de Ámbito Cultural

Diálogos virtuales 2: Postegillo, Sanz y Atxaga

Santiago Posteguillo, autor de Y Julia retó a los dioses (Planeta):

«Conozco a Julia Domna desde hace mucho tiempo. Me ha interesado siempre el mundo romano desde pequeño. Pero para mí no adquiere una dimensión auténtica hasta que hace unos años me encuentro con una biografía de la profesora Barbara Levy sobre Julia Domna. Yo pensaba que la historiadora se había enamorado del personaje de Julia, pero me leí la biografía y vi que la profesora tenía razón y que Julia era más importante de lo que yo pensaba. Fue Madre de los césares, Madre del Senado, Madre de los Ejércitos, Madre de la Patria; tenía más títulos que los propios emperadores. Vi que ese personaje estaba pidiendo una novela».

Marta Sanz, es autora de pequeñas mujeres rojas (Anagrama):

«El sentido de esta tercera novela sobre el detective Arturo Zarco después de ocho años de la segunda, es que sentía que tenía una cuenta pendiente con uno de los personajes que está en la primera parte y en la segunda es como un espectro o Pepita Grillo, es su exmujer Paula Quiñones. Quería cerrar este ciclo narrativo con un texto en el que el personaje central, la voz fundamental, que contara fuera la de Paula Quiñones, ayudada por la voz de Luz Arranz. Me interesaba hacer un experimento para expresar que los seres humanos, más allá de nuestra singularidad, son la misma voz, voces que nos constituyen, pasado, fantasmas. Está la idea de que el pasado está en el presente y por eso me interesa hacer memoria y buena memoria».

Bernardo Atxaga, es autor de Casas y tumbas (Alfaguara):

(Suena La humilde, interpretada por Atahualpa Yupanqui y Atxaba la escucha)

«Me gusta mucho la guitarra en general y la latinoamericana y en particular la chacarera. Hay una relación muy estrecha entre baile, música y poesía. Hay una teoría que me gusta, y la considero acertada, de que la poesía nace por el baile, es decir, para indicar a los bailarines cuándo deben dar un giro, o para empezar a cantarse en tiempo medido y sílabas contadas. Siempre me ha gustado el baile, la música y la poesía. ¡Y la chacarera bienvenida sea!

Esta canción es importante porque me acompaño de música cuando escribo y nunca me acompaño de música que no conozco. Siempre tengo que tener una relación personal con todo. Eso limita un poco mi mundo, pero lo hace más denso. Conocí a Atahualpa Yupanqui tangencialmente cuando a mi lado estaba sentado un guitarrsita y dijo que era difícil tocar como lo hace Atahualpa. Y esto me acompañó. La chacarera La humilde la escribió Cachilo Díaz después de pasar un duelo por la muerte de su hermano. Esos momnetos de intimidad los agradezco en mi vida y en momentos así vuelvo a la poesía».