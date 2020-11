Se masca la tragedia: alta tensión entre Monedero y Cifuentes en 'Cuatro al día'

“Si tú perdonas 6.000 millones a los ricos, son 6.000 millones que le quitas a los humildes y luego cerráis urgencias, camas de UCI y hospitales y cerráis colegios públicos”, ha insistido el profesor.

“Si quieres me callo y hablas tú. ¿Esa es tu estrategia? ¿No dejar hablar?”, ha replicado Cifuentes visiblemente cabreada. “Que les quitas 30 euros y luego se los cobráis en el copago de las medicinas. Que no, que hacéis trampas...”, ha añadido Monedero.

“Por muchos que me intentes no dejar hablar no me vas a callar”, ha sentenciado la expolítica. Poco después, Joaquín Prat ha intervenido para poner orden y los tertulianos han puesto sobre la mesa los impuestos que se pagan en otros países de Europa en comparación con España.