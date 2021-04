¿Se puede ilegalizar a Vox?

Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images

Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images Rocío Monasterio, candidata de Vox a las elecciones de la Comunidad de Madrid.

El debate sobre si Vox debería ser ilegalizado como partido político no es nuevo, pero estos días está cobrando fuerza. Hay antecedentes en la democracia española. Durante años, las formaciones de la izquierda abertzale han estado ilegalizadas hasta cumplir con una serie de requisitos democráticos, entre ellos la exigencia de condenar la violencia del terrorismo de ETA.

El martes Vox colgó unos carteles en los que trataban de estigmatizar a menores extranjeros no acompañados dando información falsa, en lo que la Fiscalía consideró que podría constituir un delito de odio. El jueves, el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, recibieron amenazas de muerte y cuatro balas por correo . Este viernes, la candidata de Vox se ha negado a condenar este hecho, y el debate en el que participaban los candidatos —salvo la ‘popular’ Isabel Díaz Ayuso— ha sido suspendido después de que Ios tres representantes de izquierdas —Iglesias, Ángel Gabilondo (PSOE), y Mónica García (Más Madrid)— abandonaran su puesto ante la actitud retadora y las formas chulescas de Monasterio , que ha despedido a Iglesias con un “lárguese”.

Y, sin embargo, el magistrado Ignacio González Vega ve “complicado” que, “a fecha de hoy”, la Justicia determinara la ilegalización de Vox. “Es verdad que [el mensaje de Vox] podría enmarcarse dentro del discurso de odio, pero Vox se cuida mucho de atenerse a los requisitos que exige la Constitución para la formación de partidos políticos”, señala.

González Vega considera que Vox está “lo suficientemente bien organizado” como para no incurrir en amenazas evidentes. “Acata la Constitución y no emplea un recurso directo a la violencia, así que en ese sentido veo difícil este encaje [de la ilegalización]”, afirma. “Hoy por hoy no lo veo factible”.

El sistema español, además, es distinto al de otras democracias. En Alemania, por ejemplo, el sistema democrático constitucional “exige una adhesión plena al texto constitucional”, explica González Vega, mientras que en España la tradición es distinta. “Aquí son posibles opciones políticas contrarias a la Constitución, como las que defienden la separación de una parte del territorio español”, señala.