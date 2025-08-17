El rey visitará el cuartel general de la UME en Torrejón para ver de primera mano el despliegue de efectivos contra los incendios

Este domingo parece estar marcado por las visitas institucionales a los lugares más dañados por los incendios que asolan el país desde hace días. Al presidente del Gobierno, que acudirá a Ourense y León para ver en primera persona los graves daños causados por los fuegos, se le ha sumado la visita del rey de España, Felipe VI, al cuartel general de la UME, en el municipio madrileño de Torrejón de Ardo , en Madrid.

El objetivo de la visita es el de comprobar y ver cómo trabajan los profesionales de la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como comprobar de primera mano el despliegue de los efectivos en las múltiples tareas de extinción de incendios en numerosos puntos del país.

Esta visita (inesperada) ha sido informada por la Zarzuela con un comunicad oficial. En la agenda oficial del monarca está fijada a primera hora de la tarde, y también se ha comunicado que irá acompañado de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

En total, actualmente son 1.400 los efectivos de la UME que luchan contra el fuego, a los cuales se les suman otros 2.000 profesionales en labor de apoyo, y otros 450 medios desplegados.

Durante esta semana se ha sabido que el rey ha hablado con los presidentes de Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha; Extremadura; Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón.

Además, está en contacto permanente con el Gobierno, recibiendo toda la información de última hora que se está produciendo sobre la situación de los diferentes incendios que afectan a distintas poblaciones y zonas de España.