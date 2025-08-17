Cuelgan un retrato del rey Felipe VI boca abajo en una plaza de Amer 

En el municipio de Amer (Gerona), como parte de las fiestas mayores del pueblo, que finalizan este 17 de agosto, ha colgado una gran lona en la que aparece la figura del Rey Felipe VI colgado boca abajo, en lo que puede interpretarse como una muestra de rechazo a la Corona.

La pancarta puede verse en una de las publicaciones que ha compartido Joan Plana Sagué, concejal del Ayuntamiento de Roses, en la red social 'X'. No es la primera vez que aparecen pancartas de este estilo, pues durante la fiesta mayor de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), concretamente el pasado seis de agosto, también apareció una similar.

Como curiosidad, cabe destacar que el líder de Junts es natural de Amer, tal y como recoge vozpopulí, aunque este año, agrega el mismo medio, no ha podido asistir a las fiestas de su pueblo.