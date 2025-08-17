Sánchez confirma el despliegue de otros 500 efectivos de la UME y propone un "gran pacto de Estado" contra la emergencia climática

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha comparecido junto al Presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en una rueda de prensa conjunta en el Centro de Coordinación Operativo Contraincendios de Ourense en la que también ha estado presente el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Los tres han aparecido ante los medios tras reunirse para evaluar la gravedad de la situación en Ourense, que actualmente cuenta con 12 fuegos activos de nivel 2, el máximo.

En primer lugar ha comparecido el presidente gallego, que ha puesto en valor la labor de los Bomberos y de los profesionales del Ejército, la UME, Guardia Civil y Policía Nacional y ha destacado "el gran civismo de la sociedad" ante un escenario sin precedentes. Asimismo, Alfonso Rueda ha pedido ayuda "urgente e inmediata" para la provincia de Ourense, que atraviesa el momento más crítico de su historia en lo que se refiere a incendios.

Tras realizar una valoración sobre la situación actual de los incendios en la provincia y tras solicitar sobre los responsables caiga "todo el peso de la ley", ha sido el turno de Pedro Sánchez, que ha suscrito muchas de las palabras de Rueda, y ha anunciado que el Gobierno desplegará a otros 500 efectivos de la UME para lograr la extinción de todos los fuegos.

"Ante crisis como la que estamos viviendo en Ourense tenemos que actuar codo con codo", ha señalado Sánchez. Que del mismo modo, comunicó que "desde el sistema de Protección Civil vamos a dar todos los recursos que sean necesarios para extinguir los incendios que asolan a la provincia de Ourense. La UME ha dado el 'ok' para que haya 500 efectivos más que se van a desplegar en los incendios",

Asimismo, comenzó su intervención ofreciendo las condolencias en nombre del Gobierno a las familias de los seis fallecidos en las labores de extinción en toda España y a todos aquellos que han perdido sus viviendas, propiedades, industrias, etc.

En este sentido, señaló que se debe hacer una "reflexión mucho más profunda y redimensionar todas las políticas que afectan de una u otra manera a la emergencia climática y responder con una mayor eficacia". Así, ha señalado que se está llevando a cabo el "mayor despliegue de la historia del mecanismo europeo de protección civil gracias a los gobiernos de Alemania, Eslovaquia, Francia, Italia, Holanda", que han puesto a disposición de España numerosa ayuda y efectivos.

"Gran pacto de Estado" para frenar la emergencia climática

Por otro lado, ha destacado que "aquellas personas que hayan sido las encargadas de realizar los incendios tendrán que rendir cuentas ante la justicia". Pero ha ido más allá al solicitar una "reflexión mucho más de fondo: tenemos respuestas claras a problemas que nos afectan en el día a día, con independencia de la estación del año. La respuesta clara a tener DANAS en otoño o invierno o los incendios de ahora es que la emergencia climática que asola el mundo es cada vez más acelerada, más grave y más asidua en lugares como la Península Ibérica".

En este sentido, el Presidente del Gobierno ha señalado que en los últimos años se ha "aumentado un 30% los recursos de prevención y más de un 40% los recursos para la extinción de incendios", mientras que respecto a la UME, ha señalado un incremento de sus recursos de un "50% y más de un 250% los equipamientos utilizados para las labores de extinción de incendios y otras catástrofes".

Por todo ello, Sánchez ha comunicado que "desde el Gobierno de España vamos a proponer un gran pacto de Estado para la mitigación y adaptación para la emergencia climática del país. Esto interpela a todas las administraciones públicas, a los grupos parlamentarios, al conjunto de la sociedad civil, a la ciencia, a la empresa y sindicatos".