Semana crucial en la crisis del CGPJ: visita del comisario Reynders y órdago de Lesmes

Porque Lesmes está preparando ya formalmente su salida del Consejo, para lo cual tiene previsto comunicar este lunes en el Supremo y el jueves a los vocales del CGPJ un informe que determina quien debería sustituirle, que no es otro que el presidente de sala más antiguo del alto tribunal, Fernando Marín Castán , según dictamina la ley.

Lesmes se ve abocado a la dimisión ante la ausencia de movimientos entre PSOE y PP para reactivar las negociaciones, ya que fuentes jurídicas consultadas por Efe creen que la visita del comisario de Justicia de la Comisión Europa para mediar en la renovación del Consejo, tras casi cuatro años de bloqueo, no servirá para nada.

Y él no puede presentarse ante el rey el 12 de octubre, Día de Hispanidad, tras el órdago lanzado en su discurso de apertura del año judicial en presencia de Felipe VI, porque su dimisión no está vinculada al acuerdo para nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional sino a la renovación del Consejo, de la que no hay novedades.