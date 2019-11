SEMINCI 64: fila 6, butaca 1

Por las calles de Valladolid, una ciudad cinéfila en la que, durante una semana, el cine impregna el día a día, me reencontré a mi “yo” de hace quince años, en la primera edición a la que asistí. Por aquellos años, me sentí tan subyugada por el placer extático de visionar cine desaforadamente y sin mesura, que tuve la necesidad imperiosa de entregarme al cine todavía más, encerrándome por las noches en el hotel a escribir historias. No críticas ni crónicas ni entrevistas, que también, sino pura ficción. Un bloc, un cuaderno y los contados folios con membrete del hotel albergaron aquellas primeras páginas de lo que acabaría siendo mi primer cortometraje, Un tango con Norma, en un proceso que me demuestra que la fertilidad de un terreno depende únicamente de que esté debidamente abonado.

En la SEMINCI escribí mi primer corto, efectivamente, y una década y media después, en la misma SEMINCI, se ha presentado mi primer largo. Qué curiosas providencias tiene el destino.