Siete señales de que una amistad no va a durar

“Una de las principales causas de que las amistades no duren es que las personas implicadas no pasan tiempo juntas”, dice Nelson. “Hay muchas personas que se llevan bien pero su amistad no dura porque no encontraron la manera de verse con frecuencia después de un cambio drástico en la vida de alguna de ellas o cuando una persona se siente mal por ser siempre la que tira del carro para quedar”.

Todo el mundo pasa por periodos en los que sus horarios son difíciles de coordinar, pero si ni siquiera podéis dedicar 10 minutos a hablar por teléfono o mandaros mensajes, puede ser un indicio de vuestras verdaderas prioridades.

“Si os resulta difícil pasar tiempo juntos o si uno de los dos pone siempre excusas para no quedar, probablemente vuestra motivación para estar juntos desaparezca”, avisa Levine.