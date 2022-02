Sentencia histórica en España: la Justicia retira la patria potestad a un yihadista

“Sentimientos encontrados” de la niña hacia su padre

La menor ha relatado —según recoge la sentencia— que su padre le decía que si no rezaba todos los días y no era musulmana iría al infierno y que la obligaría a casarse.

Pero el tribunal considera que, dada su edad, la decisión de acudir a la cárcel era de su madre y no de ella y que a las citadas cartas no se les puede dar más valor del que tienen. “Pues no se discute —dice la sentencia— que la niña quisiera a su padre, en una edad en la que no era consciente de la realidad de lo que estaba sucediendo”.