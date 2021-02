Ser mujer y no morir en el intento: a veces es textual

No es algo sencillo o que se resuma a chistes de mal gusto, comentarios incómodos y la moral machista. Hace unos días, leí un artículo que me revolvió literalmente el estomago. Una chica brasileña escribía un descarnado testimonio sobre el machismo sutil — y a veces no tanto — que sufre en su país. Su visión era tan dura, realista y lamentable, que me dolió porque es aplicable a cualquier otro lugar. Me dolió más que causarme asombro, miedo o preocupación.

Ambas reacciones me suelen desconcertar y, más aún, enfurecer, porque son el caldo de cultivo ideal para que el prejuicio, el menosprecio a la mujer y el odio sexista sean moneda común. Aceptados como un mal inevitable. Me pregunto por qué resulta tan sencillo aceptar que hay una diferencia legal y social que subestima a las mujeres y que la mayoría de nosotras debemos enfrentarla casi a diario.

Vivo en un mundo machista . Por mucho que moleste esta afirmación, lo es. Y lo repito cada vez que puedo. A pesar de los insultos, de los que me acusan de “victimizarme”, de exagerar “las situaciones” o de hacerme “ la radical”. Pero eso no sería exactamente lo preocupante , sino que, además, existe la cultura de la resignación.

Me dolió por lo crudo, por lo directo, por lo inevitable. ¿Cuántas veces me he sentido atacada, violentada, por el solo hecho de ser mujer? ¿Cuántas veces me he preguntado si se puede evitar ese machismo casi discreto que todas sufrimos a diario? El hecho de que un desconocido me mire el cuerpo de manera grosera y deba aceptarlo porque soy mujer. Soportar que se menosprecie mi trabajo solo por mi género. O que haya opiniones sobre mi vida sexual, personal y emocional. Que un desconocido se sienta en la libertad de preguntar sobre mi capacidad reproductiva. Que un grupo de personas, amparadas en su religión y moralidad, decidan sobre mi cuerpo.

Si tú que me estás leyendo, piensas que, en tu caso, eso no ocurre, hazte la pregunta de nuevo. ¿Cuántas veces te ha avergonzado la mirada fija de un extraño mirándote las tetas — sí, las tetas, una palabra incómoda para describir un momento incomodo — porque la cultura lo educó para pensar que puede hacerlo a pesar de como te haga sentir eso? ¿Cuántas veces te has asustado por la manera como te roza un desconocido en el transporte público? ¿Recuerdas la última vez que te tragaste la rabia por un piropo grosero acompañado de una risita vulgar en plena calle? ¿Cuántas veces te has entristecido porque critican tu talla y tu aspecto físico como si debieras cumplir algún patrón?