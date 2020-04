Sexo, onanismo y doble moralismo

De hecho, lo mismo estará pasando con los antidepresivos, los ansiolíticos, el alcohol, el tabaco, el ejercicio con fines vigoréxicos o anoréxicos y (lamentablemente) con muchas drogas no legalizadas. En un artículo de El País su entradilla citaba literalmente: “El encierro, el duelo y la crisis económica doblarán el número de personas con problemas psicológicos, según la OMS”. Si la ansiedad se manifiesta en personas con una vida sin vicios, imagínense la ansiedad que puede llegar a provocar a personas dependientes de cualquier cosa. Y, por un segundo, pensemos en esas personas que no tienen actualmente acceso a lo que antes le reportaba placer: compras de ropa compulsivas, personas que se tomaban 0,25 de Alprazolam (que hoy necesitarán subir la dosis), quedadas en Tinder o Grindr para desfogar... Todas estas situaciones se verán incrementadas más por sus padecientes en este confinamiento. Pero también saldrán a la luz nuevos casos cuando salgamos de él .

Es por eso que siempre se debería hablar de sexo-afectividad. No es posible, si analizamos todas nuestras relaciones pasadas, que el sexo contenga siempre amor, o al revés. Son medios de comunicación social eficaces para transmitir emociones que necesitamos. A través del sexo y el afecto la oxitocina, las endorfinas, la serotonina, aumentan. Creando lo que se puede denominar una estabilidad química emocional básica. Al estar privados de ese afecto, son muchas las personas que están confinadas en sus hogares familiares, que están solos, o que comparten piso (pero no con su pareja). Necesitan —igualmente— de esa liberación hormonal. Y con un estado de hermetismo social, van a necesitar más todavía. Pero el sexo y el afecto siguen distintos códigos en sus mensajes. Por eso es importante siempre desde la sexología diferenciarlo. Porque, aunque puedan ir cogidas de la mano, no siempre es así y su repuesta no es igual.