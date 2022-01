La sexta ola rompe su tendencia a la baja mientras crece el debate de una nueva reducción de cuarentenas

ADEM ALTAN via Getty Images

ADEM ALTAN via Getty Images Graffitti en honor a los sanitarios en Ankara (Turquía)

La mejor noticia llega desde los hospitales, tirando de números absolutos. Desde este viernes, el país ya no está en riesgo máximo (muy alto) en ningún indicador hospitalario, ni en porcentaje de pacientes en camas de planta (14,96%, rozando el límite del 15%) ni en UCI, que paso a paso va cayendo hasta el actual 23,20% (lejos del temido 25%). El panorama de la atención primaria es otro cantar, el sobretrabajo de sanitarios en los ambulatorios sigue siendo un problema.

Pero la incidencia no lo es todo, menos aún en los tiempos de ómicron, con positivos disparados pero mucha menor letalidad . Este viernes hay más lecturas sobre las cifras de Sanidad . Más allá, sí hay un leve descenso en los nuevos casos y los fallecidos con respecto a los últimos informes (aunque la mortalidad a siete días no deja de crecer). Suban o bajen, la realidad es que los números siguen siendo muy altos: 141.095 diagnósticos y 142 muertes en solo un día.

El ministerio responde con una de las palabras más utilizadas en las últimas semanada, “prudencia”. No es momento de esta reducción... ni de otras relajaciones, explicaba recientemente la ministra Carolina Darias. Lo remarcaba ante las noticias llegadas desde los vecinos europeos. En Francia no será obligatorio llevar mascarilla en exteriores desde el 2 de febrero y en Inglaterra, desde el próximo jueves, no será obligatorio llevar mascarilla, directamente.

“Cuando esté bien consolidado ese cambio de tendencia estaremos en condiciones de abordar los siguientes pasos”, explicaba tras verse con las autonomías en el Consejo Interterritorial. Su mensaje no cambia. “Tiempo” y “prudencia”.

Los pasos que debe dar España muy a corto plazo van en otra dirección, como dejó claro Darias el miércoles. Hay que acelerar las terceras dosis, especialmente en los grupos de 50-59 y 40-49 años, para que el país siga siendo el “modelo” internacional en vacunación. Lo es, desde hace tiempo, en porcentaje de población con la pauta completa (más del 90,6% de los adultos), pero no en las dosis de refuerzo, donde se ve por detrás de las principales potencias.