Shaila Dúrcal revela la secuela imprevista que tuvo el accidente en el que perdió parte de un dedo

El pasado mes de agosto, Shaila Dúrcal sufrió un misterioso accidente en el que perdió una parte del dedo índice de la mano derecha . Aunque la cantante no lo ocultó en ningún momento, todavía no ha revelado las circunstancias en las que se produjo aquella pérdida.

Sin embargo, ese secretismo no quita para que ella se muestre completamente segura a la hora de enseñar la mano y hablar de ello con naturalidad. Con Bertín Osborne fue ella misma quien sacó el tema en los minutos iniciales de la entrevista e incluso se permitió bromear con ello. “Ya no voy a tocar las castañuelas” y “me lo ahorro en manicura”, comentó entre risas.

Además de eso, Dúrcal reveló una consecuencia inesperada que había tenido el accidente en su vida. Inmediatamente después de sufrirlo, la hija de Rocío Dúrcal decidió dejar de fumar: “Y he engordado como 20 kilos. Pero me da igual. No me importa, lo gano en salud”.

Afortunadamente, Dúrcal aseguró que con el paso de los años había conseguido aprender a lidiar con los problemas de peso que siempre ha tenido y aprovechó para revelar que ese fue el motivo por el que sufrió acoso escolar de pequeña.