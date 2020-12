Si el rey calla, la monarquía peligra

El Ejército es conservador. Todos lo son, empezando por el Ejército Rojo y acabando por los marines de Estados Unidos. Se basan en la disciplina, que ha de ser tan fuerte que un hombre ordene a otro morir por una bandera y este lo haga. No es una cuestión de derechas ni izquierdas, por eso citaba la URSS, es que la mentalidad conservadora es necesaria en el desempeño de su tarea, pero el Ejército español es mayoritariamente de derechas. No es ni malo ni raro, la democracia tiene estas luces, aunque la posición política debería ser estrictamente personal, como para todos los servidores públicos.

Un general ha dicho que habría que fusilar a 26 millones de personas para conseguir la España perfecta, otro que hay que dar un golpe de estado y volver a los tiempos de su amado general Franco. Se apoyan estos aprendices de conspirador en Los mitos de la Guerra Civil de Pío Moa. He leído ese libro, lo compré hace 20 años en un aeropuerto porque no tenía qué leer en un vuelo largo. Es un basura, una sucesión de mentiras y sandeces. En el capítulo de Guernica le echa la culpa a los bomberos, que no estuvieron bien. Como historiador me repugna, como español me preocupa que tres militares de alta graduación tengan eso como inspiración. Uno piensa que los generales son como en las películas ambientadas en la Inglaterra victoriana: caballeros cultos elegantes y valerosos. Nuestro general en cuestión cree que más de la mitad de españoles deben morir para que España sea como la desea. No sé de dónde ha sacado la cifra pero sí que en ese genocidio soñado están nuestros hijos. En su cabeza fusilar niños sonaba sensacional.

No termino de saber si me preocupa o me avergüenza. Creo que incluso me asusta esto que pasa, pero no veo el peligro de golpe de estado que insinúan estos tres que deberían estar mañana delante de un juez. Hay algo mucho más peligroso en términos de estado en todo esto.