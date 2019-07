Si ves porno en modo incógnito, hay algo que debes saber

SOPA Images via Getty Images

Los autores de la investigación, de la que se ha hecho eco The New York Times , utilizaron en marzo de 2018 una herramienta llamada webXray para analizar 22.484 páginas porno y hallar herramientas de rastreo o software que proporcionase datos a terceros.

El modo incógnito del navegador suele ser aliado de muchos consumidores de porno. No dejar rastro aparente en la red hace que una mayoría piense que su vicio va a mantenerse en secreto. Pues bien, tenemos una mala noticia: tampoco así estás exento de que sepan qué ves y qué te excita, al menos a ojos de Google, Oracle y Facebook.

“Estos sitios de pornografía tienen que pensar más en los datos que poseen y en cómo estos pueden ser tan sensibles como la información médica”, señala Elena Maris, investigadora de Microsoft y principal autora del estudio. “Esto no es como elegir un jersey y ver cómo te persigue a través de la web. Esto es mucho más específico y profundamente personal”, recalca.

La situación es aún más preocupante, ya que el estudio también ha señalado que solo el 17% de las páginas webs están encriptadas, lo que significa que los datos que recopilan no están a salvo de ataques informáticos de terceros.

A las conclusiones del estudio han respondido Google y Facebook. El buscador ha señalado que no permiten Google Ads en las páginas para adultos y que no personalizan publicidad basada en los intereses sexuales de los usuarios. Facebook dice impedir a las páginas porno utilizar sus herramientas mercantiles. Por último, Oracle no ha respondido a las acusaciones.