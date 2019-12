Lavar antes de tiempo los huevos no es el único error que cometemos al manipular este alimento. Hay otros muchos. El primero lo llevamos a cabo en el mismo supermercado al ignorar en qué debemos fijarnos al hacer la compra, luego vienen otros igual de importantes.

Error 1: No saber que la calidad y el precio no van de la mano.

La fecha de consumo impresa en el envase de los huevos no significa que tengamos que tirar el producto llegado ese día. La fecha de consumo preferente nos habla de su calidad.

Error 2: Ignorar el significado de los números impresos en la cáscara.

Las etiquetas en general se nos dan mal y las de huevos no son una excepción. El número que se muestra impreso sobre la cáscara de los productos adquiridos en el supermercado tiene mucho que decir. Lo primero, y quizás más importante, es el tipo de granja en que se ha criado la gallina. Se muestra en el primer dígito. No se puede decir que unos sean nutricionalmente mejor que los otros, pero sí que las gallinas se crían en mejores condiciones.

Error 3: Meterlos en la huevera de la nevera.

“El huevo es un alimento muy sensible a los cambios bruscos de temperatura”, explican desde el Instituto sobre el Huevo . En el supermercado están sin refrigeración para “mantenerlos a temperatura constante hasta llegar a casa”, pero una vez allí “hay que mantenerlos en el frigorífico para que conserven su frescura”. Lo indican todos los envases.

El error está en meterlos en las hueveras de plástico de las neveras. “Es preferible guardarlos en su propio envase para que no entren en contacto directo ni cojan olores de otros alimentos (queso, cebolla, embutidos…)”, añaden. Así además se mantiene visible la información de interés para la seguridad alimentaria: fecha de consumo preferente y registro sanitario del centro de embalaje.

Error 4: Lavarlos antes de tiempo.

No está prohibido lavarlos pero hay que saber cuándo hacerlo. Si llegan sucios a casa, se puede quitar esa suciedad con un estropajo o un cuchillo antes de meterlos en la nevera o esperar directamente al momento de cocinar.

Lavarlos justo antes de abrirlos para cocinar no entraña ningún problema porque “no da tiempo a que los gérmenes se desarrollen en el interior”.

Error 5: Cuajarlos poco.

Un huevo no cuajado es un huevo nutricionalmente desaprovechado. “Las proteínas de la clara del huevo son las de mejor calidad de todos los alimentos pero tenemos que cocinarlas bien —hasta que la clara esté cuajada— para poder digerirlas y que nuestro organismo las aproveche”, explican en el Instituto del Huevo. Cuando la clara queda sin cocinar o poco cocinada (líquida) solo se absorben la mitad de esas proteínas.

No ocurre lo mismo con los nutrientes de la yema —proteínas, ácidos grasos, vitaminas liposolubles y otros componentes— que se absorben bien aunque la yema no esté cuajada.

Error 6: Pensar que el huevo produce colesterol.

Sí es verdad que es un alimento con altos niveles de colesterol, pero ese colesterol no llega a la sangre. O al menos no ocurre de la misma manera que cuando se consumen grasas trans o saturadas. Y el huevo no es un alimento rico en estas. Una persona sana, en realidad, puede tomar hasta un huevo diario.