Sigue el camino de baldosas feministas

Todas las semanas ¡qué digo! todos los días me encuentro con mujeres interesantes que merece la pena seguir, conocer y apoyar. Es maravilloso descubrir el enorme talento que nos rodea. Es realmente inspirador observar cómo se enfrentan a temas que nos atraviesan a todas de manera inteligente y propia. Es enriquecedor sumar sus perspectivas a las nuestras. Son tantas y tan valiosas que haría una lista “top 10” todas las semanas. Aquí va una pequeña muestra:

Una autora: estamos de enhorabuena porque Rebecca Solnit acaba de publicar La madre de todas las preguntas con la editorial Capitán Swing . Ella es la inspiradora del término mansplaining —lo cuenta en el libro Los hombres me explican cosas— y una verdadera experta todo lo que a acallar voces femeninas se refiere. Este libro recoge diferentes ensayos sobre el derecho de las mujeres a no responder o cómo se las silencia constantemente.

Una actriz: Vanessa Kirby , protagonista de la recién estrenada película Fragmentos de una mujer, en la que interpreta magistralmente a una mujer que pierde a su bebé en el parto y además de sobrellevar el duelo debe enfrentarse a la presión de su familia, pareja y entorno. La escena del parto es de lo mejor que he visto últimamente. También interpreta a la princesa Margaret en la serie The Crown y es una de las favoritas para los premios Óscar este año.

Una humorista: Nerea Pérez lo sigue petando con Feminismo para torpes actualmente en programación de Teatro del Barrio . No hay pandemia que se le resista, sigue llenado aforos y levantando al público tras cada actuación. Esta feminista, humorista y guionista (además de gran mujer) nos hace reír a la vez que nos muestra las costuras de una sociedad machista en cada función. Didáctica, incisiva e imprescindible.

Una youtuber / instagramer: Estoy totally in love con Ángeless Or More, una todoterreno que explica, con un lenguaje muy actual y divertido, por qué es necesario el feminismo. Analizando la historia, el arte y la cultura y a través de unos montajes muy originales, nos deja a todas enganchadas y con ganas de ver más y más. También podéis seguirla en su canal de Instagram.