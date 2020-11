Son los privilegios, estúpido

El PP no ha realizado el más mínimo esfuerzo por dialogar, se ha autoexcluido del pacto desde el primer momento y se empleado a fondo en retorcer la realidad. Al modo Trump, el búnker conservador ha intentando confundir a la opinión pública con bulos y fake news. Una ofensiva en toda regla para acercar el ascua a su sardina, para debatir en su marco conceptual y desvirtuar una ley justa y necesaria. No es verdad que el castellano desaparecerá en aquellas autonomías con lenguas cooficiales; no es verdad que las familias no podrán elegir libremente el centro para sus hijos porque se refuerza la transparencia de los procesos selectivos y se elimina la discriminación en el acceso a centros sostenidos con fondos públicos; no es verdad que la ley pretende acabar con la concertada, sino que se garantiza el derecho a la educación independientemente de las circunstancias personales y sociales; no es verdad que se elimina la educación religiosa, será de oferta obligatoria pero no evaluable, no contará, por tanto, para la nota media; y no es verdad que se extinguirán los centros de educación especial, no se cerrará ninguno y, además, se ofrece a los padres la posibilidad de escolarizar a sus hijos en un centro ordinario con plenas garantías de calidad, como plantea la ONU.

La derecha está promoviendo una campaña de ruido y confusión para que no se conozca el fondo y a la ciudadanía sólo llegue la gresca y sus mentiras. Quedan meses de crispación y de instrumentalización de todos los resortes institucionales en sus manos contra la nueva ley educativa. La algarada final en el Congreso de los Diputados de los representantes de PP, Vox y Ciudadanos supone una furibunda declaración de intenciones: augura momentos de tensión y altos decibelios de quienes sólo dan por bueno su modelo desde su supuesta superioridad moral y se resisten a adaptarse a la evolución de la sociedad. Aunque detrás de esta cruzada sólo están el negocio y las prebendas. Parafraseando el conocido lema de Bill Clinton, son los privilegios, estúpido.