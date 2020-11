Soraya comparte entre lágrimas la noticia que estaba esperando dar: "Hoy soy más feliz"

View this post on Instagram

Al encontrar a su mascota, Arnelas ha querido a agradecer a sus seguidores su ayuda y sus consejos estos días. “GRACIAS A TODOS por vuestros ánimos y vuestros consejos estos días. ¡¡¡Cinco días!!! Pero ya está en casa con unos kilos de menos. Lo llevaremos al veterinario para hacerle un chequeo y ver que todo está bien”, ha empezado diciendo.

“Menudo susto me dio esta mañana. Al despertarme para arreglarme salí de la habitación y de repente escuché un ruidito en la puerta, rascando. En principio pensé que eran los perros y al abrir la puerta me di cuenta de que era Tino, casi me da algo entre que estaba medio dormida y la sorpresa me quedé sin poder decir nada🤦🏼‍♀️”, ha añadido.

A pesar de la buena noticia, la cantante ha recalcado que tendrán que estar atentos para que no vuelva a suceder. “La angustia que tenía en el corazón se ha ido aunque tenemos que estar precavidos por si lo vuelve hacer. Seguro que Valentino ha hecho amigos estos días por la zona y querrá volver a visitarlos. Tendremos que estar ojo avizor”, ha detallado.

“Independientemente de eso quería agradeceros a todos el cariño y los mensajes que me habéis enviado en estos días para animarme. Estas son las cosas bonitas que tienen la redes sociales, que sientes el apoyo de la gente con la que contactas cada día por este medio❤️Hoy soy más feliz”, ha acabado diciendo.