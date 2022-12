Sostiene Pereira que, dada la ínfima posibilidad de que algunos diputados y algunas diputadas socialistas voten según sus conciencias, con una altísima probabilidad el próximo jueves 22 se aprobará en el Pleno del Congreso de los Diputados la discutida Ley Trans. Esta ley tiene como uno de sus puntos más polémicos las sanciones administrativas —primero pagas, luego recurres— ante manifestaciones públicas que, por oponerse a la absurda metafísica queer, puedan ser consideradas ofensivas, no por un juez o un jurado, sino por un órgano gubernamental. La ley invierte la carga de la prueba, correspondiendo al sancionado demostrar que no fue el odio, sino el raciocinio, el que le llevó a expresarse de esa manera.

Así pues, teniendo en cuenta que todo el mundo menos Patxi López sabe que la aplicación de las leyes nunca es retroactiva, aprovecharé para decir en la columna de hoy cosas que será delito decir el próximo domingo. No me las volverán a oír, y no tengo más que el honor de mi palabra para respaldar que las afirmaciones que escribiré a continuación no son síntomas de ningún trastorno fóbico contra las personas transexuales -a las que respeto profundamente, no como un dependiente de El Corte Inglés respeta a un cliente, sino como un ser racional respeta a otro ser racional-. Al contrario, son conclusiones a las que llego tras mi formación, mis años de docencia y el ejercicio de mi responsabilidad como ciudadano de una sociedad democrática. Ahí van.



- El sexo existe.