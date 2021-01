Soy científica y ni siquiera yo consigo que los míos respeten las normas anti-Covid-19

Me llamó una semana más tarde y me dijo que le acababan de hacer una PCR porque en el viaje de vuelta había tenido dolor de cabeza, fatiga y tos. Me dijo que no me preocupara. ¿Cómo podía decirle que no estaba preocupada, sino furiosa? Quería gritarle: ”¡Por esto te dije que no hicieras lo que hiciste!”. Pero me controlé, le di mi apoyo y le pedí que me mantuviera informada. Le pregunté todos los días. El 1 de abril, me dijo que su PCR había dado negativo. El 3 de abril, publiqué un artículo académico sobre cómo conseguir que la población rural de Estados Unidos cumpliera las normas. Científicos e investigadores de todo el país confiaban en mi criterio. Mi madre no.