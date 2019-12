Los datos económicos muestran que este proceso ya está afectando al país, y hay señales de empresas no europeas de diferentes sectores que muestran una necesidad de acceso al mercado único... algunas no dieron señales y ya han trasladado producción y gestión al resto de Europa.

Los trasnochados del partido ese del que hablo, quieren salir en los medios y ver si encuentran a muchos españoles descontentos, pero no va a ser tan fácil como en el caso británico, donde muchos están encantados con dejar de ser una de las cinco primeras economías mundiales para pasar en breve a luchar por no salir del top 10... eso sí, siendo muy y mucho soberano.

España, de hecho, ha sido cada vez más europeísta debido a que por lógica no vamos a morder la mano que nos da de comer... no solo a través de fondos y subvenciones, sino a través del turismo.

Si España decidiera copiar a Reino Unido con un Spexit, facilitaría y mucho la vida a movimientos independentistas, que ganarían adeptos por la seguridad de seguir en el paraguas de la Unión Europea.

En una Catalunya dividida, no sería desdeñable el tanto por ciento de votos que se decantaría por la opción que le asegure la permanencia en la UE, y ello quizás alterase el equilibrio presente de la balanza.

Las ultrasderechas y sus discursos buscan separar y no miran consecuencias lógicas que vayan en contra de lo que ellos promulgan. De momento quieren estar más presentes y con más protagonismo, y su discurso de preescolar da titulares cuando no se le debería hacer caso. Hacen mucha gracia con sus tonterías y bravuconadas, muchísima gracia... me recuerda a la gracia y las risas que nos daba ver a Nigel Farage y su partido por la independencia de Reino Unido de la Unión Europea (UKIP) hace solo cinco años... no subestimemos a los votantes, ya que poco a poco pueden aprender a ser tan tontos como algunos políticos.

Síguenos también en el Facebook de El HuffPost Blogs