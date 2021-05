Suecia investiga el presunto abuso sexual a 12 mujeres en un 'reality'

Los medios suecos ya dan por muertos a sus realities. El motivo ha sido la cancelación de Paradise Hotel, una de sus grandes estrellas del formato, después de que haya salido a la luz hasta una docena de presuntos casos de abuso sexual.

El pasado 20 de abril, Jennifer Paatere (23 años) y Annie Dahlberg (24 años) declararon en Expressen que habían sufrido abusos sexuales mientras participaban en el programa, un reality parecido a La isla de las tentaciones.

Hasta ese momento no se supo nada porque el espacio decidió editar el episodio en cuestión, donde se pudo ver como una de ellas lloraba después de “vivir una situación desagradable”. A continuación expulsaron a uno de los chicos, Toby, por “tener una conducta inaceptable”. El reality dejó de emitirse en la plataforma Viaplay el 4 de mayo.

De momento, la policía está investigando otras denuncias que apuntan que hasta doce mujeres han sido víctimas de abusos, también en las ediciones anteriores. Nadie se habría enterado porque la productora, Nordic Entertainment Group, lo habría silenciado, según Sveriges Radio.

Con el ambiente tan caldeado, Ex on the beach, otro de los realities estrella de Suecia, ha decidido que no emitirá su próxima edición. “No creemos que nuestros espectadores quieran un programa de este tipo en este momento”, han explicado desde el canal Discovery a Dagens Nyheter.

En España también se ha vivido un caso similar. Carlota Prado denunció haber sido víctima de abuso sexual con penetración por parte de su entonces novio en la casa de Gran Hermano. Aún no hay sentencia judicial.

A principios de mayo, la joven concedió una entrevista a Coto Matamoros en la que confesó que también contó a la productora que la habían violando siendo una niña.

Prado participó en GH Revolution en 2017, pero los detalles comenzaron a descubrirse en noviembre de 2019. En ese momento, se emitía en Telecinco GH VIP, que se dio de bruces con un gran boicot publicitario. Desde entonces, no se ha vuelto a emitir ninguna otra edición.