"El día de la hoguera final iba dispuesta a...": la confesión de Susana tras 'La isla de las tentaciones'

Susana Molina, de La isla de las tentaciones, ha estrenado Contigo sí, su canal en Mtmad, por todo lo alto: explicando su experiencia en el programa y por qué acabó rompiendo con Gonzalo en la hoguera final, algo que muchos no se esperaban.

“Mi relación con Gonzalo cuando entramos en La isla de las tentaciones no estaba rota. Éramos una pareja superfeliz”, aclara para empezar.

Cuando le preguntan qué pasó entonces, ella lo achaca a que tenían una vida cómoda, “como de ensueño”. “Cuando no tienes ningún tipo de problema creo que al final no te replanteas según qué preguntas”, reflexiona.

La concursante recuerda que se lo pasó muy bien en la casa de La isla de las tentaciones pero cuando llegaba a las hogueras “y tenía que ver sus vídeos sentía una especie de rechazo y de rabia” hacia su pareja. “Celos no sentí en ningún momento”, puntualiza.

“No sentía esa necesidad de verlo, no lo estaba echando de menos [...] y me apetecía estar sola, me sentía mejor estando sola. Sentía que era más yo, que no me cohibía al hacer según qué comentarios, me sentía más libre y me apetecía sentirme así”, explica.