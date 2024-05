Le preguntan a José Mujica si tiene miedo a morirse y su reacción es para verla varias veces

José Mujica, expresidente de Uruguay, ha dado una potente respuesta cuando una periodista le ha preguntado sin tiene miedo a morirse, tras hacer público que tiene un tumor en el esófago con mal pronóstico.

"¿Tiene miedo?", le pregunta directamente la reportera. "¿Miedo de qué? ¿De morirme?", quiere aclarar el exmandatario. "De sentirse mal, de morirse...", añade la informadora.

"Todo lo que nace, nace para morirse. Hay que aceptarlo. Y yo he tenido una suerte... Tengo balazos a patadas, perdí el bazo, tengo una enfermedad inmunológica... Estoy viviendo de gratis. ¡Qué me voy a quejar! ¡Cuando me toque me toque", exclama Mujica.

"La vida es hermosa. Y yo lo que le quiero transmitir a la gente joven es que no se siente quebrada porque está pelada, porque tiene una dificultad, porque no puede comprar esto, que perdió el trabajo... como si fuera el fin del mundo. ¡La vida es hermosa! Y hay que pelearla y vivirla con la mayor intensidad que se pueda", reclama.

En su aparición para hacer pública su enfermedad, Mujica ya señaló: "Un grito a las nuevas generaciones: peleen por la vida, defiéndala, no se sientan acorralados. Mucho depende de la fuerza de la voluntad que tengan, pero nadie se salva solo".