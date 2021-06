Susanna Griso dedica un premio a su hermano Damián: "Murió de VIH, era gay"

Susanna Griso ha recibido este sábado el premio Diversa Global a la Comunicación. Un galardón que ha recibido emocionada y que ha querido dedicar a su hermano Damián, que murió de VIH “en una época en la que lamentablemente el VIH no tenía tratamiento”.

La presentadora de Espejo Público, programa que presenta en las mañanas de Antena 3, ha dejado un emotivo discurso sobre diversidad que ha levantado los aplausos de los allí presentes.

“Si eres gay, lesbiana, bisexual o transexual y trabajas en televisión las cosas son relativamente fáciles porque los focos te permiten brillar. Permiten brillar al colectivo sin armarios, sin discriminaciones”, ha afirmado.

Griso ha proseguido diciendo que es consciente de que “en otros entornos laborales, la homofobia sigue existiendo” y que su compromiso es “educar en la tolerancia”: “Hacer normal lo que ya es normal”.

Para terminar, Griso ha dado las gracias por el premio y se lo ha dedicado “a una persona que me está viendo en el cielo, que es mi hermano Damián”: “El murió de VIH, era gay en una época en la que lamentablemente el VIH no tenía tratamiento y quiero pensar que si hoy recibo este premio es que no lo he hecho del todo mal”.

Puedes verlo en el 03: 04: 00.