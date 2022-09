De la pedida al 'unfollow' en cuatro actos: los últimos días de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

El pasado jueves Falcó anunciaba el compromiso en redes sociales con un precioso texto en el que daba las gracias a Onieva por proponerle ser su “compañera de por vida”. “Me siento la mujer más afortunada del planeta y el sí que te di te lo repito y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás”, dijo entonces.

Apenas tres días después el texto más compartido es otro muy distinto, el de Íñigo Onieva admitiendo su infidelidad a Falcó hace apenas unas semanas. “En los vídeos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello”, escribe Onieva en el comunicado en el que pide “perdón por no haber sido honesto” con Tamara y con su familia.

Anillo de 14.500 euros y una pedida tomando “sopa de ayuno”

En torno a las 13:00 del jueves, Tamara Falcó daba la sorpresa anunciando su compromiso con Íñigo Onieva con una romántica imagen en la que aparecía enseñando su exclusivo anillo — de 14.500 euros y de la firma italiana Repossi —. “Antes de conocerte, me sentía completa y contenta pero fue cruzarnos y que mi vida diera un giro a mejor, totalmente inesperado”, escribía en su post de Instagram.

Esa misma noche del jueves, la marquesa de Griñón dio todos los detalles del compromiso en su colaboración en El Hormiguero (Antena 3) , allí contó que el enlace iba a tener lugar 17 de junio en la finca El Rincón, que heredó de su padre Carlos Falcó. También aprovechó para contar los detalles más íntimos de la pedida, que no fue especialmente lujosa.

“Estábamos cenando, yo estaba tomando mi sopa de ayuno, él me dijo que tenía dos regalos porque había sido nuestro aniversario, elegí uno y de repente hincó rodilla. No me lo esperaba”, detalló. “Le dije: ¿Ahora? Justo el día que estoy con las mallas puestas... Dije que sí, bailamos, fue todo muy bonito y yo creo que voy a ser muy feliz y le quiero hacer a él muy feliz”, contó visiblemente emocionado.