Tamara Falcó se ríe de ella misma en el anuncio de Navidad de Campofrío

″¡Disculpen! Y los que queremos dejar la falta de fe”, interrumpe ante la incredulidad de un grupo que se encontraba reunido. La socialité se apresura a desmentir que se trate de la fe religiosa, dada sus fuertes creencias católicas, y añade: “En la pareja, quiero decir, no me malinetepretéis”.

Además de Falcó, en el anuncio, que este 2022 ha sido dirigido por Daniel Sánchez Arévalo, se cuelan otros rostros conocidos como Antonio de la Torre, que quiere dejar como legado los premios Goya que ha recibido a lo largo de su carrera; Maribel Verdú, que quiere dejar dos películas a sus hermanas así como a su cuñada; el exfutbolista Iker Casillas, que decide no dejar nada “porque luego se lo gastan”; el streamer IlloJuan, que quiere que hereden los “juegos a los que no ha jugado”; el dúo cómico Pantomima Full; el actor Edu Soto, que le gustaría dejar un “bunker lleno de productos de primera necesidad”; la presentadora Mónica Carrillo, que lega un “montón de noticias horripilantes”, o el escritor Juan Gómez-Jurado que quiere que hereden el concepto de “colapsidumbre”.