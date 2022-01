Tamara Gorro anuncia que se separa de su pareja, Ezequiel Garay

La influencer ha explicado que no es algo nuevo, sino que lo vienen arrastrando de hace tiempo como cualquier pareja que pasa “baches”. “Siempre he dicho que no somos un matrimonio perfecto, pero llega un momento que te estancas como pareja y tienes dos opciones: o continuar y terminar con un desgaste que no tenga solución, o, como nosotros, parar porque hay amor. Hemos decidido tomar un descanso con la fe y esperanza de continuar juntos”, ha explicado.

“Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio, nos vamos a separar que no a divorciar. Porque consideramos que hemos actuado de una manera muy adulta, o al menos ejemplar para nosotros y para nuestros hijos. Y es parar a tiempo con la esperanza de volver a recuperar y de terminar la vida juntos como siempre hemos querido”, ha comenzado diciendo visiblemente emocionada.

View this post on Instagram

A pesar de que, según ha contado, llevaban seis meses “viviendo juntos sin ser pareja” ha decidido comunicarlo ahora que “la decisión está tomada”. “Quiero adelantarme a posibles rumores en el sentido de que se van a proceder a dar pasos, vamos a estar en diferentes casas, y no quiero alimentar los rumores de crisis”, ha contado sin poder contener las lágrimas.

Gorro ha destacado que ambos se siguen queriendo y que “hay muy buena relación, hay amor y tenemos momentos preciosos con los niños”. “Somos una pareja normal que ha pasado y está pasando por este bache y que he tomado la decisión más adecuada, que es coger un poco de aire e intentar caminar juntos de nuevo”, ha detallado.

La influencer ha querido dejar claro que no ha habido ningún detonante de la ruptura, sino que simplemente se ha producido un desgaste y un estancamiento. “Estamos acostumbrados a ver rupturas dolorosas, de acabar mal, pero esto no tiene que ser así”, ha destacado.

Gorro ha explicado que esto ha sido “la gota que colmó el vaso” con respecto a su enfermedad de salud mental, que hizo que se retirara de las redes sociales el pasado mes de noviembre.

En lo referente a sus hijos —Shaila, de seis años, y Antonio, de cuatro—, la influencer no cuestionado que seguirán compartiendo momentos y ambos estarán unidos por ellos. “No los he mencionado porque es algo que no se debe cuestionar y siempre primará su bienestar”, ha señalado.

Antes de acabar su vídeo, muy emocionada, ha querido dejar claro que ambos se seguirán dejando ver juntos y que sigue habiendo amor entre ambos. “Ezequiel siempre me va a tener a su lado, volvamos a estar juntos o sea indefinido. Le quiero, le amo y él me quiere y me ama, lo sé. Yo voy a seguir mi vida, voy a seguir aquí, tengo que trabajar y tengo que sonreír”, ha concluido.